Edith und Eric Stehfest (31) erlebten einen echten Krimi! Die schwangere Künstlerin musste in den vergangenen Monaten einen harten Prozess über sich ergehen lassen: Der Täter, der sie mit 17 Jahren vergewaltigt hatte, stand endlich vor Gericht. Am Freitag wurde der Leipziger dann zu drei Jahren Haft verurteilt. Doch das Urteil war nicht das Ende der Geschichte: Nach dem Prozess versuchte der Mann noch, Beweisvideos zu vernichten – und wurde dabei von Edith und Eric gestellt!

Das berichteten der GZSZ-Star und seine Frau in einem Livestream via Instagram: Dort erzählte die Blondine, sie habe nach dem Urteilsspruch einen Anruf eines weiteren Opfers bekommen, das ihr von den Plänen des Täters berichtet hatte – der verurteilte Mann habe einen Freund beauftragt, zahlreiche Festplatten in einem Schließfach zu vernichten. Davon habe ein Freund der Frau Wind bekommen und sie informiert. Dann sei alles ganz schnell gegangen: Die Stehfests hätten die Polizei informiert und weiterhin in Erfahrung gebracht, wo sich das Depot befinde. Vor Ort hätten die Beamten ihnen aber erklärt, nichts tun zu können, sofern keiner der Zeugen anwesend sei.

Anschließend sei Eric selbst zur Tat geschritten und habe nicht nur die Quelle, sondern auch noch den kontaktierten Freund des Täters ausfindig gemacht. "Die saßen dann bei mir im Auto und haben auf der Rückbank auch noch etwas konsumiert, glaube ich. Der Typ [Anm. d. Red.: der Täter] rief sogar noch an. Sein einziger sicherer Kontakt saß bei mir im Auto und war auf dem Weg zur Polizei und zu den Festplatten", schilderte der Schauspieler.

Eric sei dann mit den Männern an dem Schließfach angekommen – und tatsächlich: Dank deren Aussagen konnten die Daten und Videos sichergestellt werden. Den Erfolg der Unternehmung schreiben Eric und Edith auch der Presse und der großen medialen Aufmerksamkeit zu: "Wäre das nicht so bekannt gewesen, hätten wir das nicht geschafft! Dann hätten die Polizisten uns so schnell nicht ernst genommen", war sich die werdende Mutter sicher. Auch ihr Mann nutzte die Gelegenheit, sich bei den Medien zu bedanken. Die Festplatten werden nun von der Kriminalpolizei gesichtet und ausgewertet.

