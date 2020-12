Na, wer hat diese Promi-Dame erkannt? Kaley Cuoco (35) dürfte mittlerweile jedem bekannt sein: Spätestens seit ihrer Rolle in der Sitcom The Big Bang Theory zählt die Blondine zu den erfolgreichsten Hollywood-Stars überhaupt, obwohl sie schon lange davor in diversen namhaften Produktionen mitwirkte. Das schauspielerische Talent scheint allerdings in der Familie zu liegen: Auch ihre kleine Schwester Briana war schon des Öfteren vor der Kamera zu sehen!

An ihrem Geburtstag teilte Kaley auf Instagram ein paar Schnappschüsse der Feier – unter anderem gemeinsame Bilder mit Briana. Die beiden Schwestern scheinen sich auf den ersten Blick insbesondere wegen Brianas dunkler Haarpracht optisch stark voneinander zu unterscheiden. Doch die kleine Schwester der 35-Jährigen ist auch selbst ziemlich präsent im Netz – stolze 220.000 Follower verfolgen angeregt Brianas Leben.

Neben ihrem Auftritt auf Social Media ist Briana aber auch noch anderweitig aktiv. Die 32-Jährige wirkte nicht nur in zahlreichen Fernsehserien mit, sie singt auch noch leidenschaftlich gerne – daher trat sie sogar in dem Format The Voice auf.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Briana Cuoco

Getty Images Kaley Cuoco und Briana Cuoco, November 2019 in Los Angeles

Instagram / bricuoco Kaley Cuoco und Briana Cuoco

