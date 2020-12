Herzogin Kate (38) und Prinz William (38) begeben sich zum Jahresende auf eine nicht ganz so weite, aber dennoch wichtige Reise. Zum Jahresende stehen für die britischen Royals noch ein paar offizielle Termine an: Mit dem Zug werden die Eheleute durch Großbritannien fahren, um an verschiedenen Orten den Helfern in der aktuellen Gesundheitskrise zu danken. Am Sonntagabend starteten Kate und William die Tour durchs Land – und hier sind die ersten Bilder ihres Eisenbahn-Trips!

Aktuelle Fotos zeigen die Abfahrt der dreifachen Eltern am Vormittag: Elegant gekleidet wurden Will und Kate im Londoner Bahnhof Euston Station abgelichtet, wie sie sich zunächst mit örtlichen Bahnmitarbeitern unterhielten und anschließend in die persönliche Lok von Queen Elizabeth II (94) stiegen. Der 38-Jährige trug dabei einen dunkelblauen Wollmantel, seine Frau entschied sich für eine klassische Kombi aus grünem Mantel, Karo-Schal und spitzen Stiefeln mit Absatz.

Auch die ersten Stopps des Ehepaares wurden bereits fotografisch festgehalten: In Edinburgh, Schottland angekommen, wurden die zwei am Montag von einer Dudelsack-Spielerin begrüßt. Anschließend besuchten Kate und William zunächst den Rettungsdienst der Stadt. Später ging es von Edinburgh weiter nach Nordengland, wo sie in der Stadt Berwick-upon-Tweed freiwillige Mitglieder der Gemeinde, die dort beim Kampf gegen die Pandemie helfen, trafen.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William am Londoner Bahnhof Euston Station, Dezember 2020

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, Dezember 2020

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Nordengland, Dezember 2020

