Ehrliche Einblicke von Lina Özgenç! Im September wurden das Ex-Bachelor-Babe und sein Mann Erdem zum ersten Mal Eltern. Ihre kleine Tochter kam gesund und munter zur Welt und ist seitdem natürlich der ganze Stolz des Paares. Vor allem Lina plaudert im Netz liebend gern über ihre neue Rolle als Mutter. In einem Q&A beantwortete sie jetzt private Fragen ihrer Follower. Unter anderem verriet die Blondine, wie viel Gewicht sie über zwei Monate nach der Geburt auf die Waage bringt.

In ihrer Instagram-Story beantwortete Lina die Frage eines Fans, ob sie ihr Gewicht von vor der Schwangerschaft bereits wieder erreicht habe, so: "Vor der Schwangerschaft wog ich 58 Kilo, jetzt zwischen 61 und 62." Seitdem bewege sich ihr Gewicht aber kein Stück mehr. Doch das scheint die Studentin gar nicht allzu sehr zu verwundern. "Ich esse nach wie vor relativ viel und nicht so ausgewogen", gab sie ehrlich zu. Nach ihrer anstehenden Klausur wolle sie jedoch langsam wieder mit Sport anfangen.

Bei der Fragerunde verriet Lina auch, dass sich mit der Geburt auch ihre Beziehung zu Erdem verändert habe – ins Positive. "Die ist noch mal tiefgründiger geworden. Wir haben gelernt, einander zu verstehen und lieben uns auf eine ganz andere Weise", schwärmte die Neu-Mama. Wenn ihr Kind schläft, würden die beiden sich Zeit für sich als Paar nehmen.

Instagram / linakk Lina Özgenç im September 2020 in Istanbul

Instagram / linakk Bachelor-Girl Lina Özgenç

Instagram / linakk Erdem und Lina Özgenç mit ihrer Tochter Elin

