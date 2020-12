Nina Noel (32) wird zum zweiten Mal Mama! Das verriet die Schauspielerin, die für ihre Rollen in den Serien Köln 50667 und Krass Schule – Die jungen Lehrer bekannt wurde, jüngst via Social Media. Mittlerweile befindet sie sich schon in der Halbzeit des Baby-Countdowns. Ihr Bauch wird immer größer und sie muss anfangen, sich mehr zu schonen. Damit ihr das Ganze nicht zu stressig wird, wird sie von ihrem Boyfriend Tony liebevoll unterstützt.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Nina nun ein süßes Bild von dem Profi-Basketballer. Auf der Aufnahme beweist Tony – ganz nebenbei – sein Multitasking-Talent. Mit einer Hand schiebt er lässig den Kinderwagen mit Sohnemann Lyano Lyon Weiß an Bord. Die Leine des Familienhundes ist derweil an seinen Gürtel geschnürt. Die andere Hand hat er ganz lässig in der Hosentasche. "Da Lyano die Umwelt jetzt viel intensiver wahrnimmt als letztes Jahr zu Weihnachten möchten wir ihm gerne die schönsten Orte zeigen", schrieb die Influencerin unter das Bild ihres Liebsten. Die beiden befanden sich also auf einem Familien-Spaziergang, um ihrem Sohn die Umgebung zu zeigen.

Im Promiflash-Interview sprach die brünette Beauty jüngst über ihre Ängste mit Blick auf Baby Nummer zwei. "Ich habe tatsächlich ein bisschen die Sorge, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich den Kindern nicht richtig gerecht werden kann. Lyano ist einfach noch ein bisschen zu klein, als dass ich es ihm richtig erklären könnte", offenbarte Nina.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Freund Tony und Baby Lyano Lyon

Instagram / ninanoel TV-Schauspielerin Nina Noel

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Baby Lyano

