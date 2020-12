Bei Bauer Thomas und seiner Nicole gibt es das erste Krisengespräch! Bislang schienen sich die beiden Bauer sucht Frau-Teilnehmer blendend zu verstehen: Nicole packte nicht nur fleißig bei der Hofarbeit mit an, sondern schaffte es offenbar auch in kürzester Zeit, Thomas' Herz zu erobern. In der vergangenen Folge lernte die Wienerin nicht nur die Familie des Bayers kennen – es gab auch den ersten Kuss. Doch bei Thomas kommen nun erste Zweifel auf, ob es nach der Hofwoche harmonisch weitergeht – immerhin wohnt Nicole 800 Kilometer entfernt!

"Nicole, es gibt ein paar Dinge, die mich beschäftigen. Was mir Bauchweh macht, ist aktuell die Situation mit der Entfernung. Wien ist schon sehr weit weg und man weiß ja auch nie, ob die Entfernung ein Hindernis sein wird", erklärt Thomas seiner Auserwählten. Diese versucht ihm daraufhin klarzumachen, dass es gewisse Situationen im Leben gebe, in denen man Mut haben müsse – so auch bei einer Fernbeziehung. "Meine Gefühle für Thomas sind derzeit schon so, dass ich mir vorstellen kann, dass unsere Geschichte weitergeht, auch wenn dazwischen 800 Kilometer liegen", schildert die Account-Managerin. Für Thomas sei das allerdings keine Dauerlösung. Schließlich könne man nicht immer mal eben in ein Flugzeug steigen, wenn etwas sei.

Es ist nicht das erste Mal, dass Thomas seine Bedenken an der Entfernung zu Nicole äußert. Schon beim ersten Kennenlernen sprach er die Österreicherin darauf an, warum sie für ihn bis nach Deutschland gereist sei. Doch die 39-Jährige antwortete: "Wenn du mich nicht so überzeugt hättest in deinem Video, dann hätte ich den weiten Weg auch nicht auf mich genommen."

TVNOW / Stefan Gregorowius Thomas U. und Nicole bei "Bauer sucht Frau" 2020

TVNOW Thomas und Nicole bei "Bauer sucht Frau" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Nicole und Thomas, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

