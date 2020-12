Liebe liegt in der Landluft – auch bei Thomas und Nicole! In der letzten Folge Bauer sucht Frau sind der Landwirt und die Österreicherin in die gemeinsame Hofwoche gestartet. Die Chemie scheint trotz kleiner Differenzen in Sachen Ernährung zu stimmen: Thomas macht bereits jetzt den Eindruck, als schwebe er auf Wolke sieben. Doch auch Nicole scheint Schmetterlinge im Bauch zu haben. Bei einem Tänzchen kommt es nun sogar zur romantischen Kusspremiere!

"Ich glaube, Nicole weiß, wie man den Männern den Kopf verdreht. Allein diese Augen, die sind der Wahnsinn. Ohne Worte", schwärmt Thomas ganz verzaubert von seiner Hofdame. Bei einer kleinen Grillparty mit seiner Familie lassen sich die beiden zu einem Stehblues hinreißen – und kommen sich einen großen Schritt näher. "Als Thomas mich geküsst hat, hat mein Herz gesagt: 'Hör bitte nicht auf'", erinnert sich Nicole hinterher an den romantischen Augenblick. Und auch Thomas schwelgt offenbar gerne in Erinnerungen: "Wir wollten's beide und es war toll. Es war richtig toll!"

Ob ihr aktuell noch junges Glück für die Ewigkeit bestimmt ist? In der Vorschau für die kommende Ausgabe thematisiert Thomas die Entfernung, die zwischen seinem und Nicoles Zuhause liegen. Der Spargelbauer lebt in Franken, einer Region in Bayern, während seine Traumfrau in spe in Wien beheimatet ist.

TVNOW / Stefan Gregorowius Nicole und Thomas, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

TVNOW Thomas und Nicole im Laufe ihrer Hofwoche bei "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Stefan Gregorowius Nicole und Thomas, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

