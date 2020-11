Na, bekommt Alexander Schäfer da etwa Konkurrenz? Der 29-jährige Frankfurter sucht in der aktuellen Staffel der beliebten Gay-Datingshow Prince Charming unter der Sonne Griechenlands nach der großen Liebe – und dabei verdreht er zahlreichen Kandidaten ordentlich den Kopf. Demnächst startet auch die niederländische Version der Kuppelshow – und der Prince aus dem Nachbarland kann sich ebenfalls sehen lassen. Doch ist Marvin tatsächlich heißer als Alex?

Vor wenigen Tagen verkündete der hübsche Niederländer auf seinem Instagram-Profil, dass er sich – genau wie Alex – im TV auf die Suche nach seinem Mr. Right begibt. Dabei dürfte er selbst für viele Kandidaten ein absoluter Traummann sein: Auf zahlreichen Selfies präsentiert der Hottie nicht nur seine braunen Augen und sein atemberaubendes Lächeln, sondern auch immer wieder seinen durchtrainierten Körper.

Zumindest Marvins Social-Media-Fans scheinen in ihm schon den Traumprinzen für das Format gefunden zu haben: Nachdem der Blondschopf seine "Prince Charming"-Teilnahme bekannt gegeben hatte, freuten sich zahlreiche Nutzer auf der Fotoplattform. "Was für eine tolle Überraschung", "Du bist schon seit Jahren mein Traumprinz" oder auch "Wie cool, Marvin", ließen ein paar Nutzer in der Kommentarspalte verlauten. Welchen Boy findet ihr heißer? Nehmt an der Umfrage am Ende des Artikels teil!

Instagram / mrvnwijn Marvin, niederländischer Prince Charming

