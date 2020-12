Hat da jemand etwa zu viel Schokolade genascht? Drew Barrymore (45) ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch eine beliebte TV-Moderatorin. Schon häufiger teilte die zweifache Mutter Eindrücke aus dem Backstage-Bereich ihrer eigenen Fernsehsendung "The Drew Barrymore Show". Die Blondine liebt es, in ihrer Garderobe Fotos zu knipsen. Jetzt bewies der Hollywood-Star Humor und zeigte, dass er es sich in letzter Zeit möglicherweise ein bisschen zu gut gehen ließ: Drew passte nicht mehr in ihre Hose!

Auf Instagram veröffentlichte die "50 erste Dates"-Darstellerin kürzlich ein Video über die Vorbereitungen zu ihrer Show. In einer schicken Bluse und einer Hose mit weit geschnittenem Bein steht Drew in dem begehbaren Kleiderschrank. "Normalerweise mache ich diese süßen Bilder und sage: 'Oh mein Gott, sieh dir dieses tolle Outfit an.' Heute zeige ich euch die Realität", sagt sie grinsend in die Kamera. Wie ihre Rückansicht zeigt, ist ihre Hose zu eng! Ihr Garderoben-Team musste eine elastische Verlängerung an den Bund anbringen. "Ich glaube, ich habe in letzter Zeit meinen Stress ein wenig in mich reingegessen", fährt der Filmstar lachend fort.

Drew ging bereits in der Vergangenheit offen mit ihren Gewichtsschwankungen um. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes sprach sie allen Frauen Mut zu, die mit ihren extra Babypfunden zu kämpfen hätten. Auch sie habe länger gebraucht, um wieder in Form zu kommen – die körperliche Veränderung sei ganz normal.

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Seriendarstellerin

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore bei einem Event in New York im März 2018

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de