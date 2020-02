Für viele Frauen ist es schwierig, sich nach der Geburt eines Kindes wieder an den eigenen Körper zu gewöhnen. Hollywood-Star Drew Barrymore (45) ist da keine Ausnahme. Die Schauspielerin war bereits zweimal schwanger und für sie sei es jedes Mal eine Herausforderung gewesen, zu ihrem alten Gewicht zurückzukehren. Nun will der Promi anderen Frauen Mut machen, die mit ihren Schwangerschaftspfunden zu kämpfen haben.

In einem Beitrag auf Instagram wandte Drew sich nun an Frauen, die mit ihrem Gewicht unzufrieden sind. Sie selbst habe nach ihren beiden Schwangerschaften große Probleme mit überflüssigen Kilos gehabt. "Es ist ein Auf und Ab", schrieb sie zu einem Vergleichsfoto, das sie zum einen nach der Geburt mit Bauch und zum anderen erschlankt für ein Pressebild zeigt. "Lasst euch nicht davon verarschen, wenn ihr Leute seht, die nach der Geburt direkt schlank sind", gibt sie offen zu. Die körperlichen Veränderungen, die ihre Schwangerschaften mit sich gebracht hätten, habe sie gern in Kauf genommen. Für sie sei es jedoch schwierig gewesen, wieder zu ihrer schlanken Silhouette zurückzukehren.

Im Alter von 45 Jahren, hätte sie endlich ihre innere Balance gefunden und sei zufrieden mit ihrem Körper. Gemeinsam mit Schauspieler Will Kopelman hat Drew zwei Töchter – Olive (7) und Frankie (5). 2016 gab das Paar bekannt, sich getrennt zu haben, und noch im selben Jahr folgte die Scheidung.

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore vor ihrer Gewichtsabnahme

Drew Barrymore/Instagram Drew Barrymore und ihre Töchter schlummern im Bett

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore, Schauspielerin

