Tobias Pietrek setzt den Spekulationen ein Ende. Der Muskelmann lernte seine Laura Ma in dem Format Love Island kennen – auch wenn das Paar nicht direkt in der Sendung zueinanderfand, sondern erst danach, sind die Turteltauben definitiv das Lieblingspärchen der Fans. Daher war die Fangemeinde sehr besorgt, als es in den vergangenen Tagen ruhiger um die Frischverliebten wurde und die Brünette die Pärchenbilder gelöscht hatte. Zwischen Laura und Tobi ist aber alles in bester Ordnung!

Das verkündete Tobias auf Instagram und nahm seinen Followern damit eine riesige Last von den Schultern. Grund für den ganzen Tumult sei ein Konflikt zwischen den Reality-TV-Stars gewesen: "Es lag natürlich daran, dass Laura und ich einen Streit hatten", offenbart der Fitness-Liebhaber. Es sei jedoch besonders wichtig, auch solche Situationen zu meistern: "Das ist genau der Grund, warum wir uns weiter kennenlernen wollen. Wenn so was passiert, dann sehen wir auch, wie der andere reagiert. Das ist ja ein Kennenlern-Prozess – auch in diesen Phasen."

Das Duo habe sich daher erst mal zurückgezogen, um das Streitthema aus dem Weg zu räumen: "Wir mussten einfach ein bisschen runterkommen, kurz abschalten, durchatmen, über die Sache reden und die Sache klären – was wir zum Glück geschafft haben", verrät Tobi erleichtert. Was der Anlass für die Auseinandersetzung war, behält er allerdings für sich.

Instagram / tobiismile Laura Ma und Tobias Pietrek

Instagram / lauralmania Laura Ma, Reality-TV-Star

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek, "Love Island"-Kandidat 2020

