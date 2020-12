Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage finden die Dreharbeiten für die 16. Staffel von Germany's next Topmodel in diesem Jahr in Deutschland statt. Daher hat Heidi Klum (47) entschlossen, mit ihren vier Kindern Leni, Lou, Henry und Johan für mehrere Monate nach Berlin zu ziehen. Damit lassen die Teenies vorübergehend nicht nur ihre gewohnte Heimat, sondern auch ihre Schulen hinter sich. Heidi enthüllte nun, wie ihre Kids mit der neuen Situation zurechtkommen.

In einem Interview mit People verriet die 47-Jährige nun: "Es ist eine schöne Abwechslung für sie, aber es ist definitiv schwer, weil sie in einer anderen Zeitzone ihre Schulsachen machen." Da sie zeitgleich mit ihrer Klasse in Los Angeles die Schulbank drücken, haben sie teilweise Unterrichtszeiten bis 23 Uhr. Deswegen sei Heidi besonders stolz darauf, dass ihre Kids dennoch ihren schulischen Verpflichtungen nachkommen. "Ein großes Lob an meine Kinder, dass sie nicht nachlassen und alles erledigen. Sie sind wirklich tapfer", betonte die vierfache Mutter.

Doch Heidi fällte die Entscheidung, dass ihr Nachwuchs mit nach Deutschland kommt, nicht allein. "Als ich entschied, dass ich die Show in Deutschland mache, fragte ich alle meine Kinder: 'Seid ihr dazu überhaupt bereit?'", erzählte das Supermodel. Ihre Familie hatte offensichtlich nichts gegen die Pläne einzuwenden: "Sie wollten alle mitkommen, weil wir im Haus festsaßen."

Instagram / heidiklum Leni, Heidi und Erna Klum im November 2020

Getty Images Heidi Klum, Model

