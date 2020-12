Will Leni Klum (16) etwa in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten? Aktuell begleitet die 16-Jährige ihre Mama Heidi Klum (47) immer wieder ans Set der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel in Berlin: Die GNTM-Chefin teilt regelmäßig Backstage-Eindrücke der kommenden Staffel im Netz. Und an dieser Arbeit findet der Teenager offenbar großen Gefallen, denn jetzt bestätigte Heidi: Ihre Tochter Leni will ebenfalls Model werden!

"Sie will das Gleiche machen wie ich", berichtete Heidi gegenüber People. Leni bekomme während der aktuellen "Germany's next Topmodel"-Dreharbeiten einen ausführlichen Einblick in die Arbeit an einem TV-Set – und daran zeige sie großes Interesse. "In diesem Alter versucht man immer noch herauszufinden, wer man ist und was man machen möchte", erklärte die 47-Jährige und merkte an: "Sie sieht gerade zum ersten Mal, welche unterschiedlichen Jobs es an einem TV-Set gibt."

Dabei habe Leni in der Vergangenheit bereits einige Anfragen für Modeljobs erhalten. Doch Heidi habe diese stets abgelehnt, um die Privatsphäre ihrer Tochter zu schützen – bis jetzt. "Jetzt ist sie alt genug", betonte die GNTM-Chefjurorin und schilderte: "Sie fährt schon Auto und ist 16 Jahre alt. Also dachte ich mir, wenn sie das kann, kann sie jetzt auch modeln – wenn es das ist, was sie machen will."

Instagram / heidiklum Heidi Klum am "Germany's next Topmodel"-Set, 2020

Instagram / heidiklum Leni, Heidi und Erna Klum im November 2020

Instagram / heidiklum Heidi und Leni Klum im Dezember 2020

