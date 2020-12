Sara Kulka (30) und ihr Mann geben ihrer Liebe eine zweite Chance! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gewährt ihren Followern im Netz regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Dabei macht sie auch keinen Hehl daraus, zuletzt große Eheprobleme gehabt zu haben. Nun offenbarte die Blondine, wie schlimm es zwischenzeitlich um ihre Beziehung stand, teilte aber gleichzeitig auch eine erfreuliche Nachricht mit: Sara und ihr Mann sind wieder vereint!

Auf Instagram veröffentlichte die zweifache Mutter ein Foto mit ihrem Partner, auf dem die beiden sich innig umarmen. Mit dem Hashtag #HappyEnd machte sie deutlich, dass die Eltern wieder zueinandergefunden haben. In den Kommentaren gab Sara noch einiges mehr darüber preis, wie hart die vergangenen Monate waren. "Seit etwas über einem Jahr kämpfen wir, waren auch schon getrennt", reagierte sie auf den Kommentar eines Followers, der von Saras Eheproblemen nichts mitbekommen hatte.

Die Laufstegbeauty weiß offenbar ganz genau, was sie an ihrem Mann hat – und dass er zu ihr gehört. Denn auch einen weiteren Fankommentar ließ Sara nicht unbeantwortet. Auf die Worte "Am Ende gehört zusammen, was zusammen gehört", reagierte sie mit: "Ich denke auch."

