Das Ex-Sugababes-Mitglied Mutya Buena (35) teilt in der Musik-Szene jetzt so richtig aus! Bis 2005 feierte die Sängerin mit der Girlband weltweit große Erfolge. Die Hits der dreiköpfigen Gruppe wie "Round Round" oder "Hole in the Head" sind noch heute absolute Ohrwürmer. 2005 verließ Mutya die Band – und konnte danach als Solokünstlerin nicht mehr an die großen Triumphe anknüpfen. Auch bei einer Reunion 2019 blieb der erneute Durchbruch aus. Dennoch fühlt sich die 35-Jährige jetzt wohl im Recht, über die einflussreichsten Künstlerinnen des Business zu urteilen: Geht es nach Mutya, hätten Jennifer Lopez (51), Kylie Minogue (52) und Co. nämlich kein Gesangstalent!

Laut Mirror lästerte Mutya in einem Instagram-Livestream vor wenigen Tagen wild drauf los – und sorgte damit bei ihren rund 83.000 Followern für offenstehende Münder. So ließ sie beispielsweise über Kylie Minogue vom Stapel: "Ich denke nicht, dass sie eine Sängerin ist. Sie ist eine tolle Entertainerin, [...] aber 'Can't Get You Out Of My Head' könnte man auch besoffen gut singen." Sie habe nie eine einzige Platte der Australierin gekauft und habe es auch nicht vor. Doch auch Superstar Jennifer Lopez bekam ihr Fett weg. "J.Lo, du kannst auch nur mit deinem Arsch wackeln. Sind wir mal ehrlich, die kann nicht singen!" Sie meine das nicht böse, denn in Mutyas Augen sei die "On The Floor"-Interpretin eine großartige Performerin.

Doch damit nicht genug. Über die restliche weibliche A-Gesangsprominenz hatte die Britin ebenfalls nichts Gutes zu sagen: Über die Stimmen von Lady Gaga (34), Ellie Goulding (33), Taylor Swift (30), Miley Cyrus (28) und sogar Madonna (62) fällte sie ein hartes Urteil, sie seien für sie allesamt maximal Durchschnitt. Was sagt ihr dazu, dass Mutya so austeilt?

Getty Images Kylie Minogue beim Glastonbury Festival 2019

Getty Images Keisha Buchanan, Mutya Buena und Siobhan Donaghy, die Original-Sugababes-Besetzung

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

