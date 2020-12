Schlägt Denise' Herz etwa doch nicht für Sascha? Die Pferdewirtin und der Zeitsoldat sind sich in der Bauer sucht Frau-Hofwoche ziemlich nahegekommen – in der vergangenen Folge gab es sogar den ersten Kuss. Doch in letzter Zeit häufen sich die Hinweise, dass zwischen den beiden mittlerweile wieder alles aus sein könnte: Stattdessen soll Denise mit ihrem ehemaligen Bewerber Nils Dwortzak anbandeln, den sie bereits in der ersten Folge rausgeworfen hatte. Nun spricht sie tatsächlich davon, dass ihr der Schleswig-Holsteiner nicht aus dem Kopf gegangen ist!

In der Vorschau zur kommenden Episode der Kuppelshow erzählt Denise: "Ich hatte die ganze Zeit noch Kontakt zu Nils, den ich in der Hofwoche ja direkt als ersten rausgeschossen hatte – und somit stand ich halt die ganze Zeit zwischen zwei Stühlen, zwischen zwei Männern." Doch jetzt habe sie eine Entscheidung getroffen – ob für Sascha oder Nils, ist aber noch ungewiss.

Nils teilte erst vor wenigen Tagen verdächtige Aufnahmen in seiner Instagram-Story. Er fotografierte den Schriftzug "I Love You", der aus aneinandergereihten Kerzen am Boden aufgestellt worden war. Zudem waren auf dem Bild die Rückseiten zweier Köpfe zu sehen, die sich allerdings nicht genau zuordnen ließen.

