Die Indizien verdichten sich: Kuscheln auf diesem Bild etwa Bäuerin Denise und Nils Dwortzak? Eigentlich hatte Denise ihren Landwirtschaftskollegen bereits in der ersten Folge von Bauer sucht Frau nach Hause geschickt – seine Konkurrenten Sascha und Till Adam konnten die Pferdewirtin auf Anhieb eher überzeugen. Die Dreharbeiten sind vorbei, die Ausstrahlung läuft aktuell... Doch seit Kurzem macht ein Gerücht die Runde: Haben Denise und Nils nach der Kuppelshow doch zueinandergefunden? Ein neues Indiz könnte dafürsprechen…

In seiner Instagram-Story präsentiert Nils stolz eine äußerst romantische Aktion. Zu sehen ist der Schriftzug "I Love You", der jedoch nicht einfach mit Stift und Papier festgehalten wurde: Die bedeutsame Botschaft besteht aus etlichen großen Kerzen, die auf dem Boden platziert worden sind. Ein Foto des Augenblicks zeigt außerdem die Rückseite zweier Köpfe – ob es sich hier um Nils und Denise handelt? Wer diese Geste der Leidenschaft geplant hat und an wen sie wirklich gerichtet ist, lässt der Ostfriese schließlich offen.

Zuletzt hatte Nils mit einem Schnappschuss von sich reden gemacht, auf dem die inzwischen brünette Landwirtin zusammen mit seinem Hund posiert. Das Bild teilte er ebenfalls in seiner Insta-Story, verlinkte Denise sogar – und unterlegte die Szene mit Matthias Reims (63) Hit "Du bist mein Glück".

