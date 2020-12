Bastian Yotta (44) zeigt Einsatz für die homosexuelle Szene! Bei einem Blick auf den Social-Media-Kanal des einstigen Dschungelcamp-Teilnehmers dürfte den Fans auffallen: Der Wahlamerikaner spricht sich zurzeit entschieden gegen Schwulen-Hass aus. In seinen Storys ist immer wieder die Regenbogenfarbe der LGBT-Community zu sehen und Yotta stellt alle an den Pranger, die Homosexualität skeptisch gegenüberstehen. Doch dieses Engagement kommt nicht von ungefähr. Bastian gesteht: Früher hatte er selbst krasse Vorurteile.

Der Bezug zur Homosexualität hat bei dem 44-Jährigen einen bestimmten Hintergrund. "Mein Bruder hatte sein Outing damals mit 15, wo er mit einem 60-Jährigen durchgebrannt ist – und ich habe diese Schwulen-Szene damals von einer sehr negativen Seite kennengelernt und das hat mich geprägt", erklärt er in seiner Instagram-Story. Aus diesem Grund habe er lange Zeit Vorurteile gehegt und sei mit dem Gay-Thema nicht richtig zurechtgekommen. "Jetzt kennt ihr meine Geschichte. Ich bin definitiv nicht perfekt und war nie perfekt, aber ich hinterfrage mich und wenn ich merke, dass ich nicht richtig liege, dann ändere ich meine Denkweise", stellt er allerdings da.

Aktuell versucht der Ex-Promis unter Palmen-Kandidat aber wohl nicht nur, seine eigenen "Fehler" wieder gut zu machen, sondern auch, anderen Menschen ein Wegweiser zu sein. "Wenn ich dann andere sehe, die auch so dachten, dann will ich sagen: Hey, ich weiß, wie du denkst, aber es ist nicht richtig. Und deswegen bin ich jetzt ein Befürworter und ein Kämpfer", betont er.

