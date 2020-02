Bastian Yotta (43) zeigt Herz – für einen ganz besonderen Freund: Nathan. Immer wieder taucht der 67-Jährige auf dem Instagram-Profil seines prominenten Kumpels auf. Bis vor Kurzem hat Nathan als Obdachloser auf den Straßen von Los Angeles gelebt. Doch genau das hat Bastian nun ändern können: Der Life-Coach hat ihm nach 21 Jahren Obdachlosigkeit tatsächlich ein sicheres und vor allem warmes Zuhause geschenkt!

Yotta hat Nathan nicht zum ersten Mal unter die Arme gegriffen: Tatsächlich ist es ihm bereits vor einiger Zeit gelungen, eine Bleibe für ihn zu finden. Doch da durfte der 67-Jährige nur kurz bleiben: "Bei der ersten Wohnung, die wir ihm besorgt hatten, wurde ihm gekündigt, weil er andere Leidensgenossen eingeladen hatte, denen kalt war", erzählte Yotta auf Nachfrage von Promiflash. Nathan sei einfach sehr gutmütig, aber das habe der Vermieter nicht erlaubt. Aus diesem Grund hat sich die TV-Bekanntheit etwas anderes einfallen lassen zum 67. Geburtstag seines Buddys: "Ich habe ihm ein kleines Wohnmobil gekauft, was er am Venice Beach offiziell parken darf und in dem er jetzt lebt. Das ist sein eigenes kleines Zuhause."

Außerdem habe er für Nathan eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft abgeschlossen, damit er die sanitären Anlagen nutzen kann. Warum der Muskelmann so einen Einsatz zeigt? "Ein alter Mann gehört nicht auf die Straße", stellte Bastian schlicht und ergreifend klar.

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und der Obdachlose Nathan beim Geburtstagsessen

Instagram / yotta_university Bastian Yotta und Nathan, Januar 2020

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Ex-Dschungelcamper

