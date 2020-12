Dieses Tattoo hat für Gil Ofarim (38) eine besonders emotionale Bedeutung! Im Frühjahr 2018 musste der Sänger einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften. Sein Vater Abi Ofarim (✝80) starb nach einer schweren und langen Krankheit. Immer wieder betont der ehemalige erfolgreiche Musiker seitdem, wie nah er und sein Papa sich standen. Um sein geliebtes Elternteil zu ehren, ließ Gil sich sogar ein Tattoo stechen.

Gils neuestes Tattoo auf der Innenseite seines linken Oberarmes zeigt einen indianischen Schmetterling. "Der Schmetterling steht für meinen Vater", erzählte der ehemalige The Masked Singer-Teilnehmer bei Goodbye Deutschland und schilderte, was es mit dem Motiv auf sich hat: "In der Woche, in der mein Vater von uns ging, [...] landete wirklich ein Schmetterling auf dem Rücken meiner Hand und mein Sohn sagte: 'Papa, guck mal, das ist der Sabba.'" "Sabba" sei hebräisch und heißt übersetzt "Opa", erklärte er weiter.

Diesen emotionalen Moment verarbeitet der 38-Jährige auch in seiner Musik. Der Song "Ein Teil von mir" beginnt mit den Zeilen: "Wenn ich mich nicht bewege, nur zwei Sekunden lang, landet dieser Schmetterling auf dem Rücken meiner Hand." In der Folge der Abenteuer-Sendung erzählte Gil auch, dass mit dem Tod seines Vaters eine Welt für ihn zusammengebrochen sei.

Getty Images Gil Ofarim, Sänger

Instagram/gilofarim Gil und Abi Ofarim

Instagram / gilofarim Abi und Gil Ofarim, Sänger

