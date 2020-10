Rührende Worte an seinen geliebten Papa! Der Sänger Abi Ofarim (✝80) wäre heute 83 Jahre alt geworden. Doch vor rund zwei Jahren starb der Vater von Gil Ofarim (38) nach einer schweren und langen Krankheit in seiner Wohnung in München. In den 60er und 70er Jahren war der Rockmusiker international berühmt geworden und verkaufte seitdem unzählige Platten. Zum heutigen Geburtstag widmete ihm sein Sohn Gil jetzt einen emotionalen Post auf Social Media.

"Lieber Papa...", beginnt er den Beitrag auf seinem Instagram-Account. Der 38-Jährige teilt neun Fotos, die entweder seinen Vater allein oder mit ihm und seinem Bruder Tal zeigen. Weiter heißt es: "Heute hätten wir wie immer deinen Geburtstag gefeiert." Der Let's Dance-Gewinner erinnere sich an die Jahre vor dem Tod, in denen all dessen Freunde und Bekannte zum Geburtstag vorbeigekommen waren, um das Multitalent zu ehren. Nun fehle er – und zwar sehr.

"Auch wenn ich mich jetzt bewege, bleibst du mein Leben lang das Bild von einem Schmetterling auf dem Rücken meiner Hand", sagt er abschließend über sein großes Vorbild. Die Fans stehen Gil bei und richten aufbauende Worte an ihn. "Wünsche dir viel Kraft heute. Dein Papa wird immer in deinem Herzen weiterleben", schreibt eine Followerin beispielsweise.

Instagram / gilofarim Abi und Gil Ofarim, Sänger

Hannes Magerstaedt / Getty Images Abi Ofarim bei seinem Comeback-Konzert in München 2009

Instagram / gilofarim Gil Ofarim, August 2020

