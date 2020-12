Bei Dana Schweiger (52) purzeln die Pfunde! Seit der Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann Til Schweiger (56) im Jahr 2014 lebt die Unternehmerin gemeinsam mit ihrer Tochter Emma Schweiger (18) in den Vereinigten Staaten. Bei Veranstaltungen zeigt sich das ehemalige Model für gewöhnlich mit einem strahlenden Lächeln – doch in Wirklichkeit fühlte sich die Beauty lange Zeit nicht wohl in ihrem Körper. Damit sollte jetzt Schluss sein: Dana hat ordentlich abgespeckt!

"Ich hatte immer den Drang, ein bisschen fitter zu sein. Irgendwas hat mir gefehlt", verriet Dana gegenüber RTL. Daraufhin fasste die vierfache Mutter einen Entschluss und nahm innerhalb von nur drei Monaten stolze 14 Kilo ab. Durch den Abnehmerfolg hat sich auch bei Danas Outfitauswahl etwas getan. "Weil ich jetzt schlank bin, macht es mir Spaß, wieder Jeans zu tragen", erklärte die Autorin. Zudem habe sie sich vorgenommen, sich in Zukunft mehr Zeit für sich zu nehmen.

Die freie Zeit dürfte in den kommenden Wochen im Hause Schweiger allerdings ein seltenes Gut sein – immerhin ist die Blondine vor wenigen Tagen erstmals Großmutter geworden: Ihr Sohn Valentin soll einen kleinen Jungen bekommen haben. "Ich glaube, jede Mama und Papa freuen sich auf Enkelkinder und ich mich auch", schwärmte Dana und freut sich auf den neuen Lebensabschnitt als Oma.

Instagram / danaschweiger Dana Schweiger mit ihrem Hund

Getty Images Dana Schweiger, Ex-Frau von Til Schweiger

Getty Images Dana Schweiger, ehemaliges Model

