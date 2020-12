Prinz Harry (36) und Meghan (39) gehen wieder vor Gericht! Die beiden Royals konnten erst vor ein paar Wochen einen kleinen Sieg in ihrem Verfahren gegen die britische Verlagsgruppe Associated Newspapers erwirken. Denn ihrem Antrag auf eine Verschiebung des Prozesses auf nächstes Jahr wurde zugestimmt. Doch anscheinend kehren die Eltern von Archie Harrison (1) doch früher in ein Gerichtsgebäude zurück – allerdings aufgrund eines anderen Verfahrens. Das Duo reichte nun eine neue Klage gegen eine weitere Zeitungsgruppe ein!

Insgesamt ist es der sechste Rechtsstreit, den Harry und Meghan in diesem Jahr begonnen haben. Und wen verklagen die zwei Wahlamerikaner nun? Laut Newsweek haben sie eine Verleumdungsklage gegen Associated Newspapers eingereicht. Der Vorwurf: Der Enkel der Queen (94) stimmt der Berichterstattung von mehreren Zeitungen des Medienunternehmens nicht zu, dass er seit März seinen Verpflichtungen in der Marine nicht nachkommt. Bereits Ende November reichten die Anwälte des Pärchens die Klageschrift vor Gericht ein.

Nähere Informationen zu dem bevorstehenden Prozess sind noch nicht bekannt – auch nicht, wann das Verfahren überhaupt starten soll. Es wird allerdings spekuliert, dass es erst im Frühjahr 2021 beginnen könnte oder sogar noch später.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Edinburgh im Februar 2018

Getty Images Prinz Harry auf einem Event in London im April 2017

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London

