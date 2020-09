Neue Wendung in Herzogin Meghan (39) und Prinz Harrys (36) Prozess. Das Paar hat bereits im vergangenen Jahr Klage gegen eine britische Zeitung eingereicht, die private Briefe der ehemaligen Schauspielerin an ihren Vater veröffentlicht hatte. Mittlerweile ist der Prozess in vollem Gange. Nach den ersten Anhörungen vor Gericht gibt es in dem Fall jetzt allerdings eine Neuerung: Meghan hat ihren Staranwalt David Sherborne entlassen.

Sherborne machte gerade erst eine Menge Schlagzeilen durch ein anderes Gerichtsverfahren. Er vertrat Johnny Depp (57) im Prozess gegen ein Nachrichtenblatt, das ihn als "Frauenschläger" bezeichnet hatte. Während dieser Zeit hatte Sherbornes Kollege Justin Rushbrooke Meghans Fall übernommen. Wie The Sun jetzt berichtet, soll das in Zukunft auch so bleiben. Von nun an wird Rushbrooke Meghan dauerhaft vor Gericht vertreten.

Warum die einstige Suits-Darstellerin sich zu diesem Schritt entschlossen hat, ist nicht bekannt. Allerdings lief das Verfahren, bevor Rushbrooke den Fall übernahm, nicht gerade günstig für Meghan. Zuletzt konnte sie allerdings einen großen Erfolg verbuchen.

Herzogin Meghan und Prinz Harry

David Sherborne, 2011

Herzogin Meghan im Oktober 2019 in Johannesburg

