Peyman Amin (49) hat einen Horrortrip hinter sich! Der Agenturchef saß von 2006 bis 2009 in der Jury von Germany's next Topmodel und war 2017 Juror in der Castingshow "Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig.". Im November flog der 49-Jährige nach Warschau, um dort als Gast-Juror im Finale von "Poland's Next Topmodel" aufzutreten. Bei der Show am Mittwoch musste er jedoch während der Generalprobe überraschend das Studio verlassen, denn: Amin wurde positiv auf COVID-19 getestet.

Wie Bild berichtete, habe der Ex-GNTM-Juror direkt bei seiner Ankunft einen Test gemacht, um mit dem negativen Ergebnis am Donnerstag wieder nach Deutschland fliegen zu können. Doch daraus wurde leider nichts – Peyman erzählte: "In der Garderobe teilten mir die Produzenten dann mit, dass mein Test positiv ausgefallen sei." Nachdem er zuerst in seinem Hotel zehn Tage in Quarantäne bleiben sollte, wurde ihm doch ein medizinischer Transport nach Deutschland organisiert. Doch das endete im einem Horrortrip für den Modelagenten: "Zwölf Stunden saß ich dann hinten in einem alten polnischen Krankenwagen, bei dem auch noch die Heizung ausfiel – es war die Hölle. Ich fühlte mich wie bei einem Viehtransport."

Doch nicht nur seine Rückkehr wurde für Peyman zur Herausforderung, auch seine Symptome machten ihm ziemlich zu schaffen. "Was mir wirklich Angst gemacht hat, waren diese extremen Kopfschmerzen. So lange und schlimm hatte ich die noch nie in meinem Leben", berichtete er. Mittlerweile hat der gebürtige Iraner zwei negative Tests hinter sich und kann seine Wohnung wieder verlassen.

