Peyman Amin verrät: Deshalb herrscht Funkstille mit Heidi!

Seit Peyman Amin (53) kein Jurymitglied bei Germany's Next Topmodel mehr ist, herrscht zwischen ihm und Heidi Klum (51) Funkstille. Im "deep und deutlich"-Interview erklärt der Modelagent nun, wie es dazu kam. Die GNTM-Chefin habe 2009 entschieden, die Juroren umzustrukturieren: "Plötzlich habe ich von der Produktion und vom Sender erfahren, dass sie eine neue Jury haben wollen. Nicht von Heidi selbst." Das habe ihn überrascht – schließlich war er zuvor zehn Jahre lang der Manager des Supermodels gewesen: "Von Heidi nicht mal einen Anruf zu bekommen, dass es vorbei ist, hatte einen komischen Beigeschmack." Danach haben die zwei nie wieder miteinander geredet: "Ich hatte ihr damals eine Mail geschrieben: 'Es wäre schön, wenn du mich wenigstens anrufst.' Wie bei der DFB-Auswahl, bei der die Spieler angerufen werden, um ihnen mitzuteilen, dass es nicht geklappt hat. Ähnliches hätte ich von Heidi auch erwartet."

An GNTM würde er heutzutage auch eher nicht noch einmal mitwirken. "Weil es andere Umstände sind. Die Zeiten haben sich geändert. Der Blick auf das Format hat sich geändert", meint der 53-Jährige. Die Sendung sei in vielen Dingen nicht mehr "zeitgemäß" und habe einen anderen Fokus bekommen, betont Peyman im Gespräch: "Je mehr Zickenkrieg, je mehr Trash, desto besser die Quote. Früher lebte das Format mehr vom Zusammenspiel der Jury."

Immer noch ist Peyman in der Modelbranche tätig und hat mittlerweile seine eigene Agentur PARS Management. Und auch privat läuft es für ihn super: Seit einigen Jahren ist er glücklich mit seiner Partnerin Sandra Apfelbeck zusammen. 2023 wurden die zwei erstmals Eltern. Die Zeit mit seinem Baby, dessen Namen oder Geschlecht er bisher geheim hält, genießt Peyman sehr. "Es wächst unfassbar schnell und entwickelt sich prima. Wir sind megahappy. [...] Natürlich ist es nicht immer einfach, ein Kind großzuziehen, aber es gibt gleichzeitig auch nichts Schöneres", erklärte er gegenüber Bunte.

Getty Images Peyman Amin, Modelagent

Getty Images Peyman Amin und Sandra Apfelbeck

