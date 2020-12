Für Ronan Keating (43) ist die Familienplanung damit wohl abgeschlossen! Der Musiker ist stolzer Vater von fünf Kindern: Gemeinsam mit seiner Ex Yvonne Connolly bekam der ehemalige Boyzone-Sänger die Töchter Missy (19) und Ali sowie Sohnemann Jack. Mit seiner jetzigen Frau Storm folgte dann noch Söhnchen Cooper (3) – sowie im vergangenen März Nesthäkchen Coco. Doch auch wenn der irische Popstar all seine Kids heiß und innig liebt, verkündete er nun: Einen sechsten Spross will er nicht – daher lässt sich Ronan jetzt zeugungsunfähig machen!

Das plauderte der 43-Jährige gegenüber dem Radiosender Good Morning Britain aus: Den Anstoß für die geplante Vasektomie gab seine Frau! "Es war ein ziemlich lustiges Gespräch, weil ich gerade von meinem Tag erzählt habe, und Storm aus dem Nichts gesagt hat: 'Es ist wohl an der Zeit, dass du dich durchknipsen lässt!'", schilderte Ronan.

Zunächst sei er kurz schockiert von Storms Ansage gewesen – dann habe er ihr aber zugestimmt: "Ja, du hast vermutlich recht. Ich habe fünf wunderbare gesunde Kinder. Es ist wohl an der Zeit." Könnt ihr diese Entscheidung nachvollziehen? Stimmt ab!

Instagram / rokeating Ronan Keating mit seiner Frau Storm, seinen Töchtern Missy und Ali und seinem Sohn Jack

Instagram / rokeating Storm Keating mit ihrer Tochter Coco

Instagram / rokeating Storm und Ronan Keating

