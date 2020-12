Ist nun auch das siebte Paar der diesjährigen Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel unter der Haube? In diesem Jahr haben die Experten Sandra Köhldorfer (39), Beate Quinn und Markus Ernst mehr Matches denn je gefunden. Deshalb sollten neben den normalen Folgen in einem Spezial noch zwei weitere Frauen und Männer "Ja" sagen. Martin und Ariane sind bereits Mann und Frau. Aber gingen auch Dennis und Janina den Bund fürs Leben ein?

In der Folge am Mittwoch war es so weit: Der Industriekaufmann und die Produktdesignerin sahen sich zum ersten Mal – und das am Traualtar. Der erste Eindruck schien aber beide gleichermaßen umzuhauen. "Der erste Gedanke war: 'Wow'", schwärmte der Bräutigam. Seine Zukünftige war ebenfalls begeistert: "Optisch ist es ein Volltreffer für mich. Aufgefallen ist mir sofort, dass er ein sehr, sehr sympathisches Gesicht hat." Sie sprach sogar schon von einer gewissen Anziehung. Als die Standesbeamtin sie dann fragte, ob sie die Ehe eingehen wollen, sagten beide ohne zu zögern "Ja".

Zunächst besiegelten sie das mit einer herzlichen Umarmung. Als die Rednerin dann meinte, dass sie ihrer Liebe auch ruhig Ausdruck verleihen dürften, sah Dennis seine Janina ganz schüchtern an. Die fasste sich dann ein Herz und sagte: "Du darfst mich ruhig küssen." Daraufhin trafen sich ihre Lippen und beide strahlten danach bis über beide Ohren.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Anzeige

SAT.1/Christoph Assmann Dennis, Kandidat bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2020

Anzeige

SAT.1/Christoph Assmann Janina, Kandidatin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

SAT.1/Christoph Assmann Janina und Dennis bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Findet ihr, dass die beiden ein schönes Paar abgeben? Ja, auf jeden Fall! Nein, eher nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de