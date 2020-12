Calvin Kleinen scheint versöhnlich drauf zu sein! Der Reality-TV-Star stellte sich mit seiner mittlerweile Ex-Freundin Roxy der Herausforderung Temptation Island V.I.P. – räumlich getrennt voneinander probierten sie, der Versuchung in Form von heißen Singles zu widerstehen. Beide wurden jedoch schwach. Roxys Seitensprung Jay erlaubte sich sogar einen frechen Spruch: Er wünschte sich Geburtstagssex von der brünetten Schönheit. Calvin nimmt dem Stripper diese forsche Forderung allerdings nicht übel, wie er nun Promiflash erzählt.

Obwohl der Rapper zu dem Zeitpunkt noch mit Roxy liiert war, legt er es Jay nicht zur Last, dass dieser sich mit vollem Einsatz an die vergebene Dame ranschmiss. Calvin nimmt den frechen Spruch des Verführers sportlich: "Hey, ganz ehrlich – er hat zwei Wochen an ihr rumgegraben. Ich kann das aus seiner Sicht total nachvollziehen", meint die TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview.

Vermutlich dürfte Jay nun ein riesiger Stein vom Herzen fallen – er hatte dem Musiker gegenüber nämlich durchaus Schuldgefühle: "Ja, ich habe auch an Calvin gedacht. Und hatte auch schon hin und wieder ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber, auch wenn wir uns gar nicht kennen", gestand er Promiflash noch vor wenigen Tagen.

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

TVNOW Roxy und Jay bei "Temptation Island V.I.P."

David Portnicki Roxy und Calvin Kleinen, 2020

TVNOW / Frank Fastner Calvin Kleinen mit seiner Freundin Roxy

