Hilary Duff (33) schwelgt in Erinnerungen! Ende Oktober gab die Schauspielerin die wundervolle Nachricht bekannt, dass bei ihr erneut Nachwuchs im Anmarsch ist. Nach ihrem Sohn Luca (8) mit Exmann Mike Comrie (40) und Töchterchen Banks (2) aus ihrer aktuellen Ehe mit Matthew Koma ist es bereits das dritte Kind für die "Lizzie McGuire"-Darstellerin. Mittlerweile ist Hilarys Schwangerschaft nicht mehr zu übersehen. Die Blondine kann es offenbar aber kaum erwarten, ihren Körper endlich wieder nur für sich zu haben.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 33-Jährige zwei Fotos von sich vor ihrer erneuten Schwangerschaft und gab zu: "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich diesen Körper nicht vermisse!" Auf einem der Bilder zeigt sie sich sogar ungewohnt freizügig: In Topform und mit einem lasziven Blick schaut sie darauf in die Kamera, während sie lediglich einen knappen Badeanzug trägt.

Hilary weiß jedoch auch zu schätzen, was ihr Körper aktuell zum bereits dritten Mal leistet. "Dieser [Körper] hier arbeitet hart und leistet ziemlich coole Dinge für unsere kleine/große Familie, und dafür bin ich sehr dankbar und aufgeregt", schrieb sie stolz zu einer Aufnahme, auf der sie ihren nackten Babybauch zeigt.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im November 2020

Instagram / hilaryduff Hilary Duff

Instagram / hilaryduff Hilary Duff, Dezember 2020

