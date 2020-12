Tom Brady (43) und Gisele Bündchen (40) haben wieder einen Grund zum Feiern! Der Footballspieler und das Model sind inzwischen nicht nur seit über elf Jahren verheiratet, sondern haben auch zwei gemeinsame Kinder: Benjamin (11) und Vivian. Letztere hatte erst am Samstag Geburtstag und konnte sich zu diesem Anlass über liebe Worte ihrer Eltern freuen. Nur drei Tage später feiert nun auch ihr großer Bruder seinen Ehrentag – und bekommt deshalb ebenfalls süße Glückwünsche von Tom und Gisele!

Tom teilt auf Instagram ein Foto seines Sohnes, auf dem dieser mit verhaltenem Lächeln in die Kamera blickt. "Einen glücklichen elften Geburtstag! Du bist so ein süßer und liebevoller Junge. Wir sind so gesegnet, dich als unseren Sohn zu haben", schreibt der Profisportler in der Bildunterschrift. Giselle postet ebenfalls ein Bild zu Benjamins Ehrentag – textlich fasst sie sich allerdings etwas kürzer: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein kleiner Engel."

Tom und Gisele widmen aber nicht nur ihren Kindern, sondern gelegentlich auch sich gegenseitig rührende Worte im Netz. Als Gisele beispielsweise im Juli ihren 40. Geburtstag feierte, machte ihr Tom eine süße Liebeserklärung: "Du inspirierst mich jeden Tag, die bestmögliche Person zu sein. Danke, dass du ein wundervolles Beispiel dafür bist, was alles möglich ist in dieser Welt."

Anzeige

Instagram / tombrady Benjamin Brady, Sohn von Gisele Bündchen und Tom Brady

Anzeige

Instagram / gisele Tom Brady, Gisele Bündchen und ihre gemeinsamen Kinder im August 2020

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Mai 2019 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de