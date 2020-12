Für Sarah (29) und Dominic Harrison (29) wurde es am Mittwoch richtig ernst: Sie haben sich tatsächlich getraut, ihrer Heimat München den Rücken zu kehren und sind mit Sack und Pack nach Dubai umgezogen. Nachdem sich die YouTuber direkt nach der Ankunft erst mal ins Bett verkrümelt haben, brachten sie ihre Community am nächsten Morgen endlich auf den neuesten Stand. Sie sind gut angekommen und beziehen nun endlich ihre Luxusbleibe!

"Ich realisiere noch gar nicht, dass das jetzt unser neues Zuhause ist", schreibt Domi zu einem Clip in seiner Instagram-Story, der die Skyline von Dubai zeigt. Während der 29-Jährige nach dem Aufstehen schon direkt fleißig ist und einige Termine wahrnimmt, liegen seine Ladys tatsächlich noch im Bett und gönnen sich eine ordentliche Portion Schlaf. Erst mittags holt er Sarah, Mia und Kyla zum "Frühstücken" ab.

Die erste Nacht hat die Familie übrigens im Hotel verbracht. "Wir sind gestern Abend sehr spät angekommen, die Schlüsselübergabe mitten in der Nacht durchzuführen, ist nicht so machbar", klärt Dominic seine Follower auf. Kurz nach diesem Update geht es für die Harrisons auch schon in ihre neue Vila, die sie übrigens vor Ort noch gar nicht eingerichtet gesehen haben: "So ist es natürlich auch noch wesentlicher schöner, den ersten Eindruck vom Haus bei Tageslicht zu sehen."

Dominic Harrison, November 2020

Sarah und Dominic Harrison mit ihren beiden Töchtern, August 2020

Familie Harrison im November 2020

