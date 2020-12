Liebes-Aus trotz Schwangerschaft! Eigentlich schien es bei Maddi und Arman gerade mehr als gut zu laufen: Die beiden hatten sich in der TV-Show Ex on the Beach gesucht und gefunden und gingen auch danach gemeinsam durchs Leben. Doch ein richtiges Happy End hatte das Schicksal für die Reality-Stars scheinbar nicht vorgesehen. Maddi erklärt gegenüber Promiflash: Sie haben sich getrennt – erwarten aber gemeinsamen Nachwuchs.

"Arman und ich waren zusammen im Urlaub und dort habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Ich kann sagen, es war für uns beide ein extremer Schock, weil wir uns ja auch noch nicht so lange kennen", plaudert die Bielefelderin im Gespräch mit Promiflash aus. Mittlerweile ist sie bereits im vierten Monat und die ersten Anzeichen der Schwangerschaft seien deutlich zu spüren. "Mein Bauch wird etwas dicker, meine Hosen werden enger, mir geht es sehr gut", freut sie sich – gesteht aber, dass das Kind alles andere als geplant war. Arman habe aber ziemlich gut reagiert und seiner Ex die Angst genommen. "Ich glaube, ich war geschockter als er und er hat mich runtergebracht, sodass [...] ich mich eigentlich sofort aufs Baby freuen konnte."

Doch warum haben sich die zwei überhaupt getrennt? Die genauen Gründe möchte die werdende Mutter lieber für sich behalten. "Was dort vorgefallen ist, dazu kann und möchte ich nicht viel sagen. Es gibt mehrere Sachen – ich könnte ein ganzes Buch schreiben. Aber das ist auch privat", meint die Are You the One?-Bekanntheit. Allerdings sei alles im Guten verlaufen und beide Elternteile wollen gemeinsam für ihr Kind da sein.

Anzeige

TVNOW Maddi und Arman bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / maddi_henderson_ Maddi, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige

TVNOW Maddi und Arman bei "Ex on the Beach"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de