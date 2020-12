Ex on the Beach-Kandidatin Madleine ist schwanger! Schon wenige Wochen nach den Dreharbeiten für die Kuppelshow erwarten sie und ihr TV-Flirt Arman gemeinsamen Nachwuchs. Das sei für beide ein echter Schock gewesen, weil sie sich eben noch nicht allzu lange kennen würden. Obendrein haben sich die Turteltauben mittlerweile wieder getrennt – nicht eben die besten Voraussetzungen, um ein Kind zu bekommen. Gegenüber Promiflash verriet Maddi nun, ob sie je einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung gezogen hat.

Tatsächlich ist ihr die Entscheidung für das Baby überhaupt nicht schwer gefallen, wie sie im Gespräch mit Promiflash erklärte. Sie habe schon immer gewusst: "Falls ich irgendwann mal aus Versehen schwanger werde, werde ich das Kind nicht abtreiben." Sie verurteile niemanden, der seine Schwangerschaft abbricht, für sie persönlich sei das aber einfach nie infrage gekommen: "Das stand nicht zur Debatte."

Auch für ihren Ex sei das quasi selbstverständlich gewesen. "Arman wusste auch, wie ich zu dem Thema stehe. Deswegen haben wir dieses Thema nie angesprochen, ob wir es behalten oder nicht. Das war irgendwie klar", meinte sie. Für beide steht fest, dass sie das Kind wollen und gemeinsam für es sorgen werden – auch wenn sie kein Paar mehr sind.

TVNOW Maddi und Arman bei "Ex on the Beach"

Instagram / maddi_ayto Madleine, "Are You The One?"-Kandidatin

TVNOW Maddi und Arman bei "Ex on the Beach"

