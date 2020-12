Am Donnerstag führte Heidi Klum (47) ihre älteste Tochter Leni (16) in die Modewelt ein – und dabei zeigte die Teenagerin erstmals so richtig, wie gut ihr Deutsch ist! Ende dieser Woche war es die Sensation: Heidi, die sonst immer sehr auf die Privatsphäre ihrer Familie bedacht war, lässt ihre Tochter jetzt ihren eigenen Weg gehen. Und der führt auf die Catwalks dieser Welt und offenbar auch aufs Cover der deutschen Vogue. Seit Jahren leben die 47-Jährige und ihre Kids in den USA: Doch kann Leni eigentlich ihre Muttersprache oder spricht sie lediglich Englisch?

Schnell wird klar: Leni scheint das Deutsch ihrer Mutter sehr gut zu verstehen, sie antwortet allerdings etwas zögerlich oder auf Englisch. Deshalb mahnt Heidi im Video zum Vogue Germany-Interview: "Wenn du ein bisschen mehr zugehört hättest beim Deutschsprechen, dann wäre dein Deutsch jetzt besser!" Aber das Supermodel schimpft nicht nur – immerhin steht Leni zum ersten Mal im Rampenlicht: "Du traust dich normalerweise ein bisschen mehr. Jetzt sind die Kameras alle hier und dann bist du ein bisschen ängstlich unterwegs."

Leni rechtfertigt sich: "Ich bin normalerweise ein bisschen besser!" Kein Wunder, dass ihr Deutsch nicht so leicht von den Lippen geht – immerhin ist sie 2004 in New York City zur Welt gekommen und in Los Angeles aufgewachsen, Leni hat also nie in Deutschland gelebt. Umso selbstbewusster zeigt das Nachwuchs-Mannequin schließlich im Clip, dass es Gebärdensprache beherrscht. Ein stolzes Lächeln kann sich ihre Mama daraufhin natürlich nicht verkneifen.

