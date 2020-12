Heidi Klum (47) unterstützt den Traum ihres Töchterchens voll und ganz! Erst Anfang Dezember plauderte die GNTM-Chefjurorin aus: Ihre älteste Tochter Leni (16) will in ihre Fußstapfen treten und auch Model werden! Weniger als eine Woche später folgt jetzt die Sensation: Die 16-Jährige schmückt gemeinsam mit ihrer Mama das Cover der Vogue. Und die Ex-Victoria's Secret-Schönheit könnte nicht stolzer auf ihr Kind sein und wünscht ihm viel Erfolg in seiner Karriere.

In einem rührenden Instagram-Post schreibt Heidi, dass sie sich absolut sicher sei, dass auf ihre und Flavio Briatores (70) Tochter eine aufregende Zeit wartet. Zwar falle es ihr schwer, Leni flügge werden und die Modelwelt hinaus zu lassen – doch sie sei auch unglaublich stolz, dass sie sich für diesen Weg entschieden habe. Und das Titelblatt der Vogue zu zieren, sei der "beste Einstieg" in das Business, den es geben könne. "Ich werde für immer alles tun, damit du glücklich bist und sich deine Träume erfüllen", verspricht die gebürtige Bergisch Gladbacherin ihrer Erstgeborenen.

Allerdings kann es sich die vierfache Mutter nicht verkneifen, Leni neben den Glückwünschen auch einen gut gemeinten Ratschlag zu geben. "Tue nie etwas, das du nicht tun möchtest und höre immer auf dein Bauchgefühl", hält sie ihre Tochter an.

Getty Images Heidi Klum auf einer Benefizgala in Hollywood im März 2018

Instagram / heidiklum Leni, Heidi und Erna Klum im November 2020

Getty Images Heidi Klum bei den People's Choice Awards in L.A. im Januar 2014

