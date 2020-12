Ist Mandy Capristo (30) damit endgültig bei Pretty in Plüsch enttarnt? Bei der neuen Sat.1-Show singt Massimo Sinató (40) mit Plüschtier Polly – unter der Verkleidung verbirgt sich eine professionelle Sängerin. Seit der ersten Folge sind viele Zuschauer sich bereits sicher, an der Stimme eindeutig Ex-Monrose-Mitglied Mandy erkannt zu haben. Hat die "The Way I Like It"-Interpretin sich mit der Songauswahl nun endgültig verraten?

Im Finale der Familienshow performten der Let's Dance-Star und Polly zu "Vivo per lei" von Andrea Bocelli (62). Das Interessante: Sowohl Massimo als auch Mandys Väter kommen aus Italien. Zwar singt die 30-Jährige für gewöhnlich auf Englisch, es wäre jedoch nicht das erste Mal, dass sie in der Landessprache ihres Papas singt. Bereits 2016 nahm sie ein Duett mit dem italienischen X Factor-Gewinner Marco Mengoni (31) auf. Immer wieder betont die Beauty außerdem, wie stolz sie auf ihre Herkunft ist.

Dass die Musikerin tatsächlich bei der Show dabei sein könnte, hatte sie selbst angedeutet. Nach der ersten Liveshow vor zwei Wochen meldete sie sich völlig heiser bei ihren Fans. Was sagt ihr: Ist Polly wirklich Mandy?

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn

