Tolle Neuigkeiten für alle True Blood-Fans! Von 2008 bis 2014 begeisterte die sexy Vampir-Serie rund um die Halb-Elfe und Serviererin Sookie Stackhouse (Anna Paquin, 38) in sieben Staffeln die Zuschauer – nicht zuletzt auch wegen Hauptdarsteller Alexander Skarsgard (44), der mit seinen heißen Sexszenen sicherlich so manchem Fan den Kopf verdreht hat. Für alle, die damals nicht genug von "True Blood" kriegen konnten, gibt es jetzt allen Grund für Jubel: Sechs Jahre nach der letzten Staffel ist ein Reboot in Arbeit!

Das berichtet nun das Onlinemagazin TVLine. Das Team, das an dem Projekt mitwirken soll, ist schon mal vielversprechend: Nicht nur der "True Blood"-Erfinder Alan Ball soll an der Neuauflage des Serien-Hits beteiligt sein, sondern auch Star-Produzent Roberto Aguirre-Sacasa – von ihm stammen unter anderem die erfolgreichen Netflix-Hits Riverdale und "Chilling Adventures of Sabrina". Das Produktionsunternehmen soll wie beim Original der US-Riese HBO sein. Nichts davon ist bisher jedoch offiziell bestätigt worden.

Ob die Fans ein paar altbekannte Gesichter aus dem Original wiedersehen werden – oder ob die Rollen von Stephen Moyer (51) und Co. umbesetzt werden, ist noch nicht bekannt. Welcher Charakter war damals euer Liebling? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

SIPA PRESS / ActionPress Szene aus "True Blood" mit Kristin Bauer, Alexander Skarsgard und Patrick Gallagher

SIPA PRESS / ActionPress Anna Paquin in "True Blood"

SIPA PRESS / ActionPress Stephen Moyer und Anna Paquin in "True Blood"

