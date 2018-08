Als 2008 die erste Folge der Romanreihenverfilmung True Blood ausgestrahlt wurde, trauten die TV-Zuschauer ihren Augen nicht: Hollywood-Schauspieler zogen sich splitterfasernackt aus und hatten heißen Vampirsex! In Zeiten der Fantasy-Serie Game of Thrones oder Lena Dunhams (32) feministischer Comedy Girls nichts Neues – vor zehn Jahren der Schocker der Fernsehlandschaft. Sieben Staffeln hielt sich der Mysteryhit und machte aus den Darstellern große Stars. Promiflash schaut mal nach, was Telepathen, Werwölfe und Vampire heute so treiben.

Ryan Kwanten

Sookies trotteliger, aber herzensguter Bruder Jason wurde von Australier Ryan Kwanten (41) verkörpert. Der konnte seine stetige, aber eher auf kleinere Rollen beschränkte Karriere ausbauen, ergatterte nicht nur die Hauptrolle im Gruselfilm "Dead Silence", sondern auch die in der Crime-Serie "The Oath". Er ist seit fünf Jahren mit seiner Freundin Ashley Sisino glücklich. Wusstet ihr, dass alle diese Stars eine große Karriere hinlegten, nachdem "True Blood" abgedreht war?

Anna Paquin und Stephen Moyer

Oscar-Preisträgerin Anna Paquin (36) spielte Sookie Stackhouse, die nicht nur Gedanken lesen konnte, sondern auch alle Männer der Serie um ihren Finger wickelte. Ihre erste und große Liebe war allerdings Vampir Bill, verkörpert von Stephen Moyer (48). Der hielt ihr auch im wahren Leben die Treue. Die beiden verliebten sich, heirateten und ziehen jetzt gemeinsam ihre fünfjährigen Zwillinge Poppy und Charlie groß. Anna blieb nach dem Ende von "True Blood" dem TV-Geschäft treu, dreht aber seit diesem Jahr auch wieder Filme. Auch ihr Liebster kann sich nicht beschweren. Er schauspielert konstant und gibt momentan die Hauptrolle in der X-Men-Serie "The Gifted".

Joe Manganiello

Auch das Sixpack von Werwolf Alcide Herveaux konnte sich sehen lassen. Hüne Joe Manganiello (41), der den heißen Gestaltwandler mit der romantischen Seele spielte, konnte schon vor Serienbeginn eine stattliche Karriere vorweisen. Unter anderem war er in How I Met Your Mother, One Tree Hill und "Magic Mike" zu sehen. Auch danach blieb ihm das Glück hold: Joe spielt nicht nur die Rolle des DC Comic-Heldens Deathstroke, sondern ist jetzt mit Modern Family-Star Sofia Vergara (46) verheiratet.

Alexander Skarsgard

Der geheime Star der Show war der fiese Vampirsheriff Eric Northman – wenn er die Hüllen fallen ließ, konnte kaum ein weiblicher Fan an sich halten. Der Schwede Alexander Skarsgard (41) wurde durch diese Rolle über Nacht zum Superstar. Um den älteren Sohn des Hollywoodstars Stellan Skarsgard (67) reißen sich jetzt die Castingregisseure. Alex spielte nicht nur Tarzan in der Neuverfilmung des Urwaldklassikers, sondern hat momentan gleich sechs Filme und eine Serie in der Mache. Vor einigen Monaten wurde er wieder mit On-Off-Freundin Alexa Chung (34) gesichtet. Zwischen ihm und der britischen Moderatorin soll aber nicht mehr als Freundschaft herrschen.

Kevin Winter / Getty Images Stephen Moyer und Anna Paquin 2017 in Hollywood

247PAPS.TV / Splash News Alexander Skarsgard und Alexa Chung auf der "Met Gala"-After-Party 2017

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und Joe Manganiello, bekannt aus "Modern Family" und "True Blood"

Michael Buckner / Getty Images Ryan Kwanten und Ashley Sisino

Jason Merritt / Getty Images "True Blood"-Hauptdarsteller Anna Paquin und Stephen Moyer



