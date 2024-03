"Traumatisiert": Joe Manganiello über seine Erfahrung am Set

Der Schauspieler Joe Manganiello (47) blickt auf seine Zeit bei True Blood zurück! Der 47-Jährige spielt in der Erfolgsserie den Werwolf Alcide Herveaux. In der "Jennifer Hudson Show" spricht der Schauspieler offen über seine Erfahrungen am Set und verrät, dass er "traumatisiert" sei von den Anforderungen, die an ihn gestellt wurden. So habe er im eiskalten Regen Nacktszenen für die Serie drehen müssen: "Als ich bei 'True Blood' mitspielte, haben wir nicht in Louisiana gedreht – im warmen Louisiana", erzählt Joe und fügt hinzu: "Wir haben in Malibu [im] Dezember und Januar gedreht." Es sei sehr kalt gewesen und er habe viele Szenen ohne Kleidung drehen müssen. Als er anfing zu zittern, soll er von der Crew dazu aufgefordert worden sein, "sexy zu sein". Er sei von den Arbeitsbedingungen "traumatisiert" worden und würde mit seinem heutigen Wissensstand die Rolle nicht noch einmal annehmen.

Ende 2020 gab es erfreuliche Nachrichten für alle Fans der Serie: Es sollte ein Reboot von "True Blood" geben und damit die Geschichte rund um die Bewohner der Kleinstadt Bon Temps wieder aufgerollt werden. Nachdem es um das Reboot verdächtig ruhig geworden war, bestätigte der CEO von HBO und HBO Max gegenüber Variety, dass die Idee wieder verworfen wurde, da sich keines der entwickelten Projekte richtig angefühlt habe. Unter anderem sollen "Fear the Walking Dead"-Autor Jamie O’Brien und Riverdale-Autor Roberto Aguirre-Sacasa bereits an Ideen getüftelt haben. Außerdem sollte Alan Ball, der Schöpfer der ursprünglichen "True Blood"-Serie als ausführender Produzent zurückkehren.

Die HBO-Vampirserie "True Blood" basiert auf Charlaine Harris‘ Bestsellerreihe "Sookie Stackhouse", umfasst inzwischen sieben Staffeln und hat eine treue Fangemeinde. Neben Joe Manganiello wirkten Hollywood-Stars wie Alexander Skarsgard (47), Anna Paquin (41) und Deborah Ann Woll (39) mit. Die Serie rund um die Kellnerin Sookie begeisterte Fans weltweit durch ihre düstere, sexy Atmosphäre.

Getty Images Joe Manganiello, Schauspieler

Instagram / sofiavergara Joe Manganiello im Dezember 2022

