Verlassen Giulia Siegel (46) und Ludwig Heer (39) Temptation Island V.I.P. als Paar oder hat ihre Beziehung bleibenden Schaden genommen? Zusammen mit drei anderen Promipaaren wagten die DJane und der Koch den Treutest im TV. Hatten die beiden in den ersten Folgen noch sehr souverän und ihrer Partnerschaft sicher gewirkt, bröckelte die Fassade allmählich. Je mehr Szenen Giulia von ihrem Freund zu sehen bekam, desto unsicherer wurde sie. Beim finalen Lagerfeuer bekommt das Paar nun die Chance, sich auszusprechen – aber werden sie sich auch versöhnen?

Achtung, Spoiler!

Das große Finale flimmert eigentlich erst in der Nacht auf Sonntag bei RTL über die Fernsehschirme – auf TVNow ist die letzte Episode allerdings bereits abrufbar. Promiflash hat für euch reingeschaut und deckt auf, wie es für Giulia und Ludwig ausgeht! Der letzten großen Versuchung muss das Paar bei den sogenannten Temptation-Dates widerstehen. Während die 48-Jährige mit Singlemann Tom Bober ein Weingut besucht, darf der Hobby-Casanova mit Sologirl Lina Kottutz zum Fallschirmspringen. Doch können sie den heißen Flirtversuchen trotzen? So viel sei verraten: Giulia geht auf jeden Fall stärker ran als Ludwig!

Für die beiden geht "Temptation Island V.I.P." allerdings tatsächlich mit einem Happy End aus. Giulia lässt es sich beim finalen Lagerfeuer mit Moderatorin Angela Finger-Erben (40) allerdings nicht nehmen, ihrem Ludwig eine gehörige Ansage zu machen: "Du hast keine Ahnung, was du uns angetan hast. Du hast dich vergessen. Du hast mich hier durch die Hölle geschickt!" Auch wenn sie Ludwig die Fehltritte mit den Ladys wie Sarah Milewski – auch dank seiner Erklärung – verzeihe, wünsche sie sich, dass er sich in Zukunft bessere. "Ich will die Aufmerksamkeit, ich will, dass du mich richtig streichelst, ich will, dass du mich richtig verführst, dass du mich ausziehst, ich will ein Vorspiel, ich will mehr Frau sein", stellt sie klar. Anschließend fallen sich die beiden knutschend in die Arme.

RTL strahlt die letzte Folge mit Giulia, Ludwig, Julian Evangelos (28) und Stephanie Schmitz (26) am Sonntagmorgen um 0:55 Uhr aus. Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

TVNOW Giulia Siegel und Ludwig Heer bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW Happy End bei Giulia Siegel und Ludwig Heer

Temptation Island V.I.P., RTL Giulia Siegel und Ludwig Heer

