Das Fest der Liebe wird in diesem Jahr für sie ganz besonders sein! Seit nun fast einem Jahr sind Sarah Lombardi (28) und Julian Büscher (27) ein Herz und eine Seele. Die beiden Turteltauben machten auch schnell ernst: Sie wohnen mittlerweile nicht nur zusammen – im gemeinsamen Liebesurlaub auf den Malediven hielt der Fußballer sogar um die Hand der Sängerin an. Damit steht für die zwei das erste Weihnachten als verlobtes Paar an – doch was haben sie für die Feiertage eigentlich geplant?

Darüber plauderte Sarah im Interview mit Promiflash – doch so ganz in Stein gemeißelt ist das Programm noch nicht. Denn wegen der aktuellen Gesundheitslage müssen bekanntlich strenge Auflagen eingehalten werden. "Natürlich wollen wir mit der ganzen Familie feiern. Da man aber nicht in einem so großen Kreis feiern darf, werden wir uns die nächsten ein, zwei Wochen darüber Gedanken machen und das hoffentlich auch bald planen", gibt die 28-Jährige preis.

Auch was die Geschenke angeht, ist die Musikerin aktuell noch etwas unentschlossen. "Ich bin eigentlich immer bestens vorbereitet und fange auch schon sehr früh an, Weihnachtsgeschenke zu shoppen, aber ich muss sagen, dieses Jahr tue ich mich echt schwer, in Weihnachtsstimmung zu kommen", erklärt Sarah im Gespräch und ergänzt lachend: "Aber so langsam sollte ich mich ranhalten und loslegen, weil sonst könnte es hinten raus eng werden.”

Julian Büscher und Sarah Lombardi

Sarah Lombardi und Julian Büscher auf den Malediven

Sarah Lombardi im April 2018 in Berlin

