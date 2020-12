Bäuerin Denise ist wütend! Dass der Bauer sucht Frau-Teilnehmerin Tiere sehr am Herzen liegen, ist definitv kein Geheimnis mehr: Tagtäglich kümmert sich die Bio-Landwirtin um rund 30 Pferde, knapp 40 Kühe, 18 Zwergpapageien, acht Gänse, fünf Hühner, zwei Enten, zwei Schweine, sieben Hunde und mehrere Welpen. Jetzt macht sich Denise um eine ihrer Fellnasen jedoch große Sorgen: Einer ihrer Hunde wurde von einem Auto angefahren!

Das teilte die 31-Jährige ihren Fans in ihrer Instagram-Story mit. "Ich hasse den Postboten. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr. Meinen Hund anfahren und dann wegfahren", regte sich Denise auf. Sie habe den schwarz-weiß-gefleckten Vierbeiner nun in eine Tierklinik gebracht, wo er sich wegen des Unfalls einer Operation unterziehen müsse. Wenig später postete die frühere Blondine eine Aufnahme des Hundes mit einem roten Verband an den Hinterpfoten und schrieb: "In der nächsten Klinik angekommen." Ob die Operation bereits stattgefunden hat, ist aber noch unklar.

Denise macht momentan offenbar eine ohnehin schon schwere Zeit durch. Das Pech treffe sie aktuell einfach von allen Seiten, wie sie in ihrer Story weiter erklärte. "Deswegen ist es auch sehr still um mich geworden", erläuterte die Pferdewirtin.

Anzeige

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise

Anzeige

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise im Juni 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Denise und Sascha, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de