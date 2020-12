Zara (39) und Mike Tindall (42) bewahrten vor ihrer Tochter Mia (6) Stillschweigen über den Familienzuwachs! Am vergangenen Mittwoch wurde bekannt, dass die Enkelin der Queen (94) und der Rugbyspieler ihr drittes Baby erwarten. Ihre Kinder Mia und Lena dürfen sich also auf ein Geschwisterchen freuen. Doch jetzt verriet der baldige Dreifach-Papa: Tochter Mia wusste lange nichts von ihrem Glück. Zara und Mike haben der Kleinen zunächst nicht gesagt, dass ihre Mutter schwanger ist!

"Wir haben es Mia noch nicht gesagt, weil wir wussten, dass sie es allen in der Schule erzählen würde", erklärte Mike in seinem Podcast "The Good, The Bad & The Rugby". Doch er sei sich zu dem Zeitpunkt sicher gewesen, dass die Sechsjährige mit großer Freude auf die Schwangerschaft reagieren würde. "Sie hat sich eine weitere Schwester oder einen Bruder gewünscht!", gab Mike preis. Und nachdem die Öffentlichkeit informiert wurde, haben ihre Eltern sicherlich auch Mia inzwischen die frohe Botschaft überbracht.

Während der künftige Familienzuwachs vor Mia zunächst verschwiegen wurde, scheint sich ihre zweijährige Schwester Lena offenbar noch nicht dafür zu interessieren, dass sich ihre Mama wieder in anderen Umständen befindet. Im Gegensatz zu ihr soll sich aber Zaras Großmutter – die Queen – zu der Schwangerschaft ihrer Enkelin bereits geäußert haben. Ein Insider plauderte gegenüber Vanity Fair aus, dass die Königliche Hoheit auf die Babynews "überaus glücklich" reagiert habe.

Anzeige

Getty Images Mike Tindall und seine Tochter Mia, 2016

Anzeige

Getty Images Mike und Zara Tindall auf ihrer Hochzeit in Edinburgh, Schottland

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Zara Tindall im Juni 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de