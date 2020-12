Dana Schweiger (52) packt über ihre Abnehm-Geheimnisse aus! Die Ex-Frau von Til Schweiger (56) überraschte vor Kurzem mit diesen News: Sie hat ganze 14 Kilo abgespeckt, und das in nur drei Monaten. Ihre Motivation: Sie wollte einfach wieder etwas fitter werden. Aber wie hat sie das geschafft? Die Unternehmerin gab nun Einblicke in ihren Ernährungsplan und verriet, was für eine große Rolle Sport derzeit in ihrem Leben spielt.

"Ich esse nur noch das, was mein Körper braucht. Ich habe dadurch ein Kilo pro Woche abgenommen", erklärte Dana gegenüber Bild. Morgens gibt es bei ihr Overnight-Müsli mit Banane oder Birne. Mittags bevorzugt sie Ofengemüse mit Gemüseöl und Kräutern. Und auch danach geht es kalorienarm weiter: "Abends esse ich meistens Fisch mit Gemüse. Ich esse nicht mehr so viel Fleisch", offenbarte die vierfache Mutter. Zusätzlich achte sie darauf, täglich mindestens drei Liter Wasser zu trinken.

Aber auch reichlich Bewegung steht bei Dana an der Tagesordnung. "30 bis 45 Minuten Spaziergang oder 8000 Schritte am Tag. [...] Oder stattdessen täglich 20 Minuten HIT-Training (High Intensity Training). Das ist Intervalltraining", zeigte die 52-Jährige ihr Fitness-Wissen. Und dass diese Tricks wirklich etwas bringen, steht angesichts von Danas aktueller Form wohl außer Frage.

Anzeige

Instagram / danaschweiger Dana Schweiger, November 2020

Anzeige

Getty Images Dana Schweiger, ehemaliges Model

Anzeige

Instagram / danaschweiger Dana Schweiger mit ihrem Hund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de