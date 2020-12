Farina Yari, besser bekannt als Bloggerin Novalanalove, nimmt kein Blatt vor den Mund und geht mit ihren Followern stets offen und ehrlich um. Genau aus diesem Grund hat sie bisher auch nie einen großen Hehl daraus gemacht, dass ihr Gewicht gern mal schwankt. In den vergangenen Wochen ist ihren Fans jedoch aufgefallen, dass die Influencerin ganz schön abgenommen haben muss – und tatsächlich: Farina verkündet nun, dass sie mittlerweile sogar deutlich mehr als zehn Kilo verloren hat!

Immer wieder werde die Beauty auf ihre Figur angesprochen – vor allem in letzter Zeit habe sich das gehäuft. Aus einem guten Grund! "Ich finde es schön, dass es auffällt, weil ich ja auch aktiv etwas dafür tue. Ich habe mittlerweile so um die 15 Kilo abgenommen", berichtet Farina in ihrer Instagram-Story. Ihr aktuelles Gewicht könne sie aber nicht genau sagen, da sie sich nicht regelmäßig wiegt.

Die Netzschönheit habe aber noch lange nicht ihr Wunschgewicht erreicht – doch aktuell fehle ihr etwas die Motivation. "Ich bin noch nicht an meinem Ziel. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber zurzeit mache ich einfach nicht so viel Sport. Das ist einfach immer so phasenabhängig bei mir", verrät sie weiter.

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari alias Novalanalove

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari, Influencerin

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari, Netz-Star

Anzeige

Ist euch auch aufgefallen, dass Farina so viel abgenommen hat? Ja, total! Nein, nicht wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de