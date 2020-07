Farina Opoku alias Novalanalove hat genug von den ständigen Nachfragen! Im Dezember gab die Influencerin ihrem Mann Pouya Yari aka DJ Yeezy zum zweiten Mal das Jawort. Für viele ihrer Fans ist damit klar: Bei so viel Liebesglück ist auch Nachwuchs nicht mehr weit entfernt – sie fragen deshalb regelmäßig nach, ob die Beauty aktuell schwanger sei. Farina platzte jetzt der Kragen und sie redete Klartext!

Nachdem die Brünette erneut von einem User gefragt worden war, ob sie ein Kind erwarte, meldete sie sich genervt in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Es ist immer so aus dem Zusammenhang gerissen. Egal was ich machte, tue, sage, zeige, es fällt immer darauf zurück, dass ich auf jeden Fall schwanger sein muss", ärgerte sie sich. Doch Farina muss ihre Fans enttäuschen: "Leute, das ist nicht so und das wird auch die nächsten Jahre nicht so sein!" Wenn sie schwanger werden sollte, werde sie ihre Community jedoch darüber informieren.

Sie forderte ihre Follower nun auch zu mehr Feingefühl auf und bat sie darum, die Fragerei zu unterlassen. "Nicht jeder verkraftet das so gut." Warum Nachwuchs bei ihr erst mal nicht ansteht, verriet Farina allerdings nicht – möglicherweise ist aber ihr Mann ein Grund. Im März erklärte die Bloggerin zu diesem Thema noch: "Definitiv ist ein Kinderwunsch da und ich könnte mir das persönlich jetzt sofort schon vorstellen, aber da gehören ja zwei dazu."

Getty Images Pouya Yari und Farina Opoku im Juli 2019

Instagram / novalanalove Novalanalove, Juni 2020

Instagram / novalanalove Novalanalove, Beauty-Bloggerin



