Was Dani Dyer wohl davon hält? Im Sommer gab die ehemalige UK-Love Island-Gewinnerin bekannt, mit ihrem Freund Sammy Kimmence ihr erstes Kind zu erwarten. Mittlerweile ist die Blondine hochschwanger – der errechnete Geburtstermin ist bereits in wenigen Wochen. Die neuesten Fotos ihres Liebsten werden Dani aber sicher nicht glücklich stimmen. Statt bei seiner hochschwangeren Partnerin zu sein, wurde er jetzt beim Ausgehen gesichtet.

Bei diesen Fotos sollte Dani besser wegsehen! Der 24-Jährige wurde dabei abgelichtet, wie er ein Londoner Restaurant verließ. Das Pikante: Er war nicht allein. Stattdessen waren neben einem Kumpel auch drei spärlich bekleidete Frauen an seiner Seite, mit denen Sammy schließlich in ein Taxi stieg. Zwar versuchte der werdende Vater noch, sich im Auto zu verstecken, die Paparazzi hatten ihn jedoch längst erkannt.

Während Sammy feiert, bereitet Dani aktuell zu Hause alles für ihren Nachwuchs vor. Gerade präsentierte sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story Babykleidung. Auf ihren Fotos setzt sie auch immer wieder stolz ihren wachsenden Babybauch in Szene. "Ich liebe dich so sehr und kann es kaum abwarten, dich kennenzulernen", schwärmte das Reality-TV-Sternchen gerade erst unter einem Ultraschallbild ihres Kindes.

Instagram / sk__2796 Dani Dyers Partner Sammy Kimmence

Instagram / danidyerxx Dani Dyer und ihr Freund Sammy Kimmence im Juli 2020

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, Reality-TV-Star

