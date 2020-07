Süße Neugikeiten von Dani Dyer! Die Reality-TV-Beauty wurde durch ihre Teilnahme bei der britischen Version von Love Island bekannt. In der Kuppelshow fand sie ihren Freund Jack Fincham – und gewann mit ihm sogar das Finale. Allerdings trennte sich das Paar im vergangenen März nach einer turbulenten Beziehung. Nach dem Split fand Dani wieder zu ihrem Ex Sammy Kimmence zurück. Nun gibt das Paar ein Update: Sie erwarten Nachwuchs!

"Ich kann nicht glauben, dass du bald zu uns gehörst", schreibt Dani zu einem neuen Instagram-Post, auf dem sie ein Ultraschallbild in die Höhe hält und glücklich in die Kamera lächelt. Ihr Freund drückt der werdenden Mama überglücklich einen Kuss auf die Wange. "Ich und Sammy sind so begeistert darüber, dass wir das nächste Kapitel in unserem Leben aufschlagen können. Ich fühle mich so glücklich und dankbar."

Die tollen News verkünden die beiden rund drei Monate, nachdem sie nach einer vierwöchigen Beziehungspause wieder zusammengefunden haben. Dass das Paar aber wohl unzertrennlich ist, machten Insider bereits gegenüber Mirror im vergangenen Jahr klar. So soll Danis Herz trotz ihrer Teilnahme bei "Love Island" immer an Sammy gehangen haben.

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, ehemalige UK-"Love Island"-Gewinnerin

Instagram / danidyerxx Sammy Kimmence und Dani Dyer

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, ehemalige UK-"Love Island"-Gewinnerin

