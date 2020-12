Jessica Simpson (40) könnte gerade wohl nicht glücklicher sein! Die Sängerin und Schauspielerin veröffentlichte Anfang des Jahres bereits ihre Memoiren "Open Book". Darin erzählt sie ganz offen von den Höhen und Tiefen in ihrem Leben und ihrer Karriere. Doch ihre Geschichte gibt es bald nicht nur in Buchform, sondern auch als Dokumentationsserie bei Amazon Prime Video! In einem emotionalen Post erzählt die "These Boots Are Made for Walkin'"-Interpretin, wie viel ihr dieses Projekt bedeutet.

"Ich fühle mich geschmeichelt und geehrt, mit den Amazon-Studios zusammenzuarbeiten, um meine Geschichte und mein Herz auf dem Bildschirm zum Leben zu erwecken", betont Jessica in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account. Wie die Blondine erklärt, soll es eine Coming-of-Age-Serie über ihre Zwanziger werden, in der Musik eine große Rolle spielt. Diese TV-Produktion sei für die dreifache Mutter ein großes Geschenk und sie glaubt, dass nicht nur die "außergewöhnlichen Abschnitte ihres Lebens" die Zuschauer fesseln werde. Denn sie habe auch mit Herausforderungen zu kämpfen gehabt, die jeder andere durchlebt.

"Ich hoffe, dass ich euch [mit der Doku] inspirieren, unterhalten, bewegen und ermutigen kann, euch euren Ängsten zu stellen und dadurch noch stärker zu werden ", teilt Jessica mit. Zuletzt bedankt sie sich noch bei ihrer Familie, Amazon und ihren Fans, dass sie so viel Vertrauen in ihren Traum und dieses Projekt gesteckt haben.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Dezember 2020

Getty Images Jessica Simpson mit Eric Johnson und ihren Kindern Ace und Maxwell im November 2014

Getty Images Jessica Simpson bei einem Event in Kalifornien im November 2012

